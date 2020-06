Nederland smokkelt met groene stroom

Op die manier haalt ons land op papier alsnog het Europese doel van 14 procent hernieuwbare energie. Denemarken heeft de doelen wel ruimschoots gehaald. Ons land heeft de afgelopen jaren miljarden gespendeerd in zonnepanelen, windmolenparken en biomassa om in de buurt van het doel te komen. De rekening is voor een deel neergelegd bij particulieren en bedrijven via een taks op de energierekening.