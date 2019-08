Man bijt conducteur in Heerhugowaard

De verdachte was bezig een grote hoeveelheid spullen in de trein te zetten. De conducteur vroeg de man meerdere keren de deur los te laten. Hij weigerde dit, waarna de conducteur de hand van de verdachte van de stang van de deur haalde.

De Heerhugowaarder gaf de conducteur toen een vuistslag in zijn gezicht en beet hem in zijn borst. Vervolgens stapte hij in een andere trein. Agenten hielden hem in die trein aan en namen hem mee naar het politiebureau.