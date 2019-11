Migranten IJmuiden komen uit vijf landen

Het gaat om vier minderjarigen, tien volwassen mannen en een vrouw. Eerder werd gemeld dat in de truck zestien migranten zaten.

De Turkse chauffeur van de truck had geluiden gehoord in de laadruimte en dat doorgegeven aan de autoriteiten. De Marechaussee haalde daarna de migranten uit de vrachtwagen. De chauffeur is aangehouden. De politie onderzoekt of hij zich schuldig heeft gemaakt aan mensensmokkel.

De chauffeur was onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Vorige maand werden 39 Vietnamezen dood gevonden in een koelcontainer in Engeland. Zij zouden via Zeebrugge in België en Ierland naar Engeland zijn gesmokkeld.

