Opvallende verschijningen op de HISWA

Dit jaar staat de ‘droge’ HISWA vooral in het teken van de voorbereidingen op het nieuwe vaarseizoen. De beurs toont vooral boten tot ongeveer 10 meter waarmee nog dit jaar gevaren kan worden. Ook is er een uitgebreide nautische winkelstraat, zijn er clinics en onderhoudsdemonstraties en vertellen ervaren watersporters mooie en leerzame verhalen.

FlyboarderDe opening van de HISWA was spectaculair. Na de officiële plichtplegingen gaf een flyboarder een demonstratie van deze nieuwe sensatie in de watersport, waarbij je als een dolfijn door het water kunt zwemmen, of hoog boven water vliegt. Bijna net zo bijzonder was de introductie van het oude nieuwe merk Wolfrat. Met paard en wagen werd de reïncarnatie van de Wolfrat Sportcraft, een model uit het midden van de vorige eeuw de beurs binnen gereden.

Vaarkrant op de HISWAOp een eigen stand is de redactie van de Vaarkrant gedurende de hele beursperiode aanwezig. Behalve contact met de lezers biedt de Vaarkrant ook de kans om een mooie zeilreis ter waarde van € 2.000 te winnen. Talloze lezers kwamen met suggesties voor nieuwe artikelen en gaven aan wat hun favoriete vaargebied was.

Van Plastic Soep naar Design SloepPlastic Whale is een organisatie die strijdt tegen de plastic soep en die opkomt voor plasticvrije wateren. Dat doet zij wereldwijd, maar het begint allemaal in de eigen achtertuin: de grachten van Amsterdam. De stichting gaat nu een designsloep bouwen van materiaal dat is ontstaan door het recyclen van plastic flessen die de enthousiaste Amsterdammers uit de grachten vissen.

Plastic Whale

Op de HISWA wordt de mal van de nieuwe sloep, een ontwerp van Peter Bosgraaf gepresenteerd. Plastic Whale oprichter Marius Smit: ‘Het bouwen van de boot is een innovatieproces, we creëren waarde van plastic afval. Bovendien wordt de boot ons icoon, die lokaal, nationaal en internationaal aandacht vraagt voor de plastic soep. Wij gaan niet met een Rainbow Warrior de zee op, maar met de Plastic Whale de Amsterdamse grachten op.’ Donateurs krijgen voor een tientje hun naam vermeld op de boot, die ook voor toeristen een attractie moet worden.

EendrachtDe Eendracht geeft jeugd en volwassenen de kans om kennis te maken met de zeilvaart op een Tall ship. Dit jaar bestaat de vereniging achter de driemast schoener 75 jaar en dat is aanleiding voor een jaar vol feestelijke reizen. Ook zijn er meevaarmogelijkheden op interessante evenementen zoals Sail den Helder en de Wereldhavendagen. Over de aanwezigheid van de door koningin Beatrix in 1989 gedoopte Eendracht tijdens de kroning op 30 april in Amsterdam wordt nog onderhandeld. Tijdens de beurs wordt elke dag een dagtocht voor twee personen verloot.

Elektrisch proefvarenNu de eerste volledig elektrische auto’s over onze wegen zoeven is het ook tijd voor een serieuzere aanpak van het elektrisch varen. Dat kan ook op de ‘droge’ HISWA, waar in de achter de beurshallen gelegen RAI haven een aantal elektrische boten en de noodzakelijke stroomvoorzieningen beschikbaar zijn. Dat het elektrisch varen al heel lang op de agenda staat blijkt uit het gegeven dat Seijsener Recreatietechniek al in de jaren 80 de eerste laadstations in het Groene Hart van Zuid Holland bouwde. Daarna volgden laadpunten in Amsterdam en Noord-Holland, in de provincie Friesland en nu ook in de Biesbosch.

HISWA Boot van het Jaar Op de openingsdag van de beurs werd en de HISWA Zeilboot en Motorboot van het jaar bekend gemaakt. Bij de zeilboten waren de J70, de Hallberg Rassy 412 en de Nacra 17 genomineerd. De jury besloot de Nacra tot Zeilboot van 2013 te kronen. Deze Nederlandse catamaran is door de Zeilfederatie ISAF uitgekozen voor de nieuwe Olympische discipline van de gemengde catamaran wedstrijden. In 2016 zal de Nacra in Rio de Janeiro een van de publiekstrekkende klassen zijn.

Opklappende zijkanten

De Motorboot van het jaar was een felle strijd tussen de NED 70, een uniek, waterverplaatsend miljoenenjacht, de slank gelijnde LongIsland 40 Runabout en de bijzondere Bronson 36 Islander, met de opvallend openklappende zijkanten, waardoor achter op de boot een soort party-eiland ontstaat. Uiteindelijk werd de NED 70 de Motorboot van het jaar vanwege de ingetogen uitstraling, degelijkheid en veiligheid. Daarnaast beschikt de NED 70 over goede vaareigenschappen en is het brandstofverbruik laag

Product van het jaarEen vakjury heeft vier producten genomineerd voor het HISWA Product van het Jaar 2013: de Zeus Touch plotter van Holland Nautic, de Lithium accu van Rebelcell, de Ophaalbare ringmotor van De Stille Boot en de vloeistofgekoelde DriveMaster Ultra schroefassystemen van ID Technology/ Bellmarine. De winnaar werd uiteindelijk Rebelcell.

Naast deze producten zijn er op de HISWA weer veel nieuwe modellen te bewonderen. De meest aansprekende boten zullen in het komend seizoen op deze pagina nader worden belicht.

Tentoonstellingsdagen : Woensdag 6 tot en met zondag 10 maart 2013

Zaterdag en zondag : 10.00 - 18.00 uur

Locatie: Amsterdam RAIEntreeprijs €12,50 (online) en € 15 aan de kassa; Jeugd tot en met 16 jaar gratis