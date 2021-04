’Misdaad houdt zich niet bezig met een avondklok of een lockdown’

In Venlo heeft de Marechaussee een controlepost ingericht. De passanten wordt om de grenswachten om reisdocumenten gevraagd, terwijl douaniers de bagage controleren. Ⓒ Koninklijke Marechaussee

Venlo - De Koninklijke Marechaussee heeft in 2020 fors meer mensen van de snelweg geplukt, omdat ze gezocht werden door Justitie. In totaal liepen bijna 1700 personen tegen de lamp, vanwege openstaande boetes, veroordelingen of een internationaal opsporingsbevel. Een jaar eerder ging het nog om 1296 personen.