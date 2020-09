100 uur aan videobeeld ’spookvader’ Ruinerwold gevonden

Volg de tweets van onze verslaggever Silvan Schoonhoven onderaan dit bericht.

Dat werd duidelijk tijdens de vierde pro-formazitting donderdag in de rechtbank van Assen. Op de beelden, gevonden in een winkelpand met bovengelegen woning dat Van D. jarenlang huurde in Zwartsluis, zijn ook meerdere van zijn kinderen te zien.

Of de beelden, al dan niet in zijn totaliteit, als processtuk worden ingebracht is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt er een selectie gemaakt. Een van de kinderen van de hoofdverdachte ’spookvader’ heeft verklaringen afgelegd over de beelden.

Tijdens de zitting werd ook duidelijk dat het Pieter Baan Centrum, zoals deze krant eerder al meldde, de rapportages over Van D. en medeverdachte Josef B. nog niet gereed heeft. Dat zal naar verwachting medio oktober het geval zijn. De zaak rond Van D., die in voorarrest blijft zitten en kampt met zijn gezondheid, is aangehouden voor een periode van maximaal zes weken. Eind oktober zal er een vijfde tussenzitting zijn.

Volg hieronder de tweets van onze verslaggever Silvan Schoonhoven.