8-jarige vluchtelinge uit Syrië meldt zich alleen bij politie Haarlemmermeer

Dat meldt de politie op Facebook. ’Vanmorgen kwam ze zomaar ons bureau binnen lopen. Alleen. Een 8-jarig meisje met een Frozen tasje met spulletjes. Ze overhandigde ons een kopie van een paspoort’, schrijft de politie in het bericht. ’Met een telefonische tolk kwamen we er al snel achter dat ze een vluchtelinge was uit Syrië’.

Een agente is met het meisje in gesprek gegaan en heeft haar gerustgesteld. Via Stichting Nidos, die zich inzet voor minderjarige asielzoekers en vreemdelingen, is onderdak geregeld voor het meisje.

Het is nog onbekend hoe het meisje naar Nederland is gekomen. Wijkagent Johan Dubbeldam noemt op Twitter de situatie ’Hartverscheurend’ en stelt dat het kind bij het politiebureau is ’gedropt’. Iets wat volgens een collega bij de Vreemdelingenpolitie wel vaker gebeurt, schrijft Dubbeldam. ’Kinderen die vooruit gestuurd worden. Ongelooflijk.’