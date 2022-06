Biden: ’Poetin hoeft niet weg, maar hij moet prijs betalen of het brengt andere democratieën in gevaar’

Biden deelt de mening van Zelenski dat deze oorlog alleen met diplomatie kan worden beëindigd. Het was een belangrijke reden voor de Amerikaanse president om zoveel wapens aan het land te leveren, want dat zorgt voor een betere onderhandelingspositie, zegt hij.

Ook de komende tijd zal Amerika wapens en financiële steun blijven bieden, benadrukt de Amerikaanse president.

,,We zijn niet op zoek naar oorlog tussen de NAVO en Rusland, zolang Rusland de VS of hun bondgenoten niet aanvalt.” Verder benadrukt hij nog maar eens dat hij, ‘ondanks dat hij Poetins actie schandelijk vindt’, niet uit is op het afzetten van de Russische president Vladmir Poetin. In een eerdere toespraak sprak hij de woorden: ,,Mijn God, deze man kan toch niet aanblijven?” Dit kwam hem onmiddellijk op veel kritiek te staan. Later verklaarde hij al snel dat hij niet uit was op een regime change.

Niet dwingen

Biden is verder niet van plan is om Oekraïne publiekelijke of privé onder druk te zetten om het land bijvoorbeeld te dwingen om stukken grondgebied op te geven. ,,Dit zou verkeerd zijn en in strijd met vaste principes.” Hij benadrukt het belang van een stabiel en vredig Europa. Rusland moet wel een zware prijs betalen voor de deze oorlog, omdat anders andere landen kunnen denken dat het een goed idee is om elders stukken land in te pikken. ,,Het brengt anderen democratieën in gevaar. Het kan zelfs het einde betekenen van de op regels gebaseerde internationale gemeenschap.”

Hij sluit af met de woorden dat Poetin niet had verwacht dat het westen zo sterk een geheel zou vormen: ,,Hij zat fout.” En dat de Russische leider niet hoeft te verwachten dat dit de komende maanden zal afnemen. ,,Anders zit je opnieuw fout.”