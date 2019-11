Man steekt vader met samoeraizwaard in Lathum

„Gelukkig bleek het met de verwonding mee te vallen”, laat wijkagent Florus Noppen weten. De verdachte werd door agenten opgespoord en niet ver van de plaats delict aangehouden. Hij werd in eerste instantie met hoofdletsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De steekpartij vond op maandagochtend rond 10.15 uur plaats. Omwonenden ontfermden zich over het slachtoffer tot de drie eenheden van de politie ter plaatse waren. Over de aanleiding van het incident is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.