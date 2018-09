Het oude record dateert van 30 januari 1960 en stond op bijna 23,5 uur. Op die dag, 53 jaar geleden, was het dus een half uurtje droog.

Zaterdag viel in De Bilt bij metingen elke 10 minuten ten minste 0,1 millimeter regen. Daardoor is een niet te breken record gevestigd: 24,0 uur neerslag in een etmaal.