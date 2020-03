Zo wordt thuisblijven een makkie: gratis Pornhub voor iedereen

„Het is belangrijk dat we een handje helpen en mensen een plezierige manier bieden om de tijd te doden. Wanneer er een wereldwijde crisis heerst, is het aan iedereen om samen te werken om de gemeenschap te helpen en te ondersteunen”, aldus Corey Price, de vice-president van Pornhub.

Naast de 30 dagen gratis accounts, doneert de website tienduizenden maskers en 50.000 euro aan Amerikaanse en Europese organisaties als het Rode Kruis. Daarnaast trekt de website 25.000 dollar uit om sekswerkers te ondersteunen die door het coronavirus zonder werk zitten.