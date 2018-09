Erdogan naar Nederland

„Wij vinden het een hele eer dat de premier naar onze universiteit komt”, aldus Akgündü. Over de rest van het programma van Erdogan had de rector geen informatie. Op de Facebookpagina van de universiteit staat dat het om een besloten bijeenkomst gaat waar de Turkse premier een toespraak zal houden. Die dag vinden „uit veiligheidsoverwegingen” geen colleges plaats.

Volgens een mededeling van Turkse regering gaat Erdogan eerst op 19 maart naar Denemarken en daarna naar Nederland. In beide gevallen zou het gaan om een officieel bezoek.

Mogelijk zal de Turkse premier in Nederland de kwestie van de Turkse kinderen bij christelijke en homoseksuele pleeggezinnen aan de orde stellen. De Turkse regering stelde vorige maand een onderzoekscommissie in die ervoor moet zorgen dat Turkse pleegkinderen niet in dit soort gezinnen worden geplaatst. De PVV stelde hier Kamervragen over.