D66 wil niet reflecteren op drankroddel Remkes

De motie is ingediend door D66’er Blanca de Louw uit Deventer. Zij stelt dat ’het besmeuren van de informateur’ niets van doen heeft met de door D66 zo fel bepleitte formatie ’langs de lijnen van de inhoud’. Het past volgens haar ook niet bij het door partijleider Sigrid Kaag beloofde ’nieuwe leiderschap’ en ’nieuwe bestuurscultuur’.

’Negatieve spin op de persoon’

Ze roept haar partij op om de ’negatieve spin op de persoon’ af te keuren en te reflecteren op het voorval. De Louw zou bovendien graag zien dat haar partij een toelichting geeft op de rol die het team voorlichting en andere ondersteuners spelen binnen de partij.

De drankroddel-motie zou eigenlijk aankomende zaterdag op het partijcongres in Den Bosch in stemming moeten komen, maar dat congres is met het oog op de rap stijgende coronabesmettingen afgelast. De congresmoties worden nu digitaal behandeld tijdens online sessies op donderdag en vrijdag.

Als het aan de partij ligt wordt de motie niet aangenomen. „De woorden zijn direct - en terecht - teruggenomen”, stelt D66. „Daarbij is ook duidelijk aangegeven dat dit niet zo bedoeld is. Sigrid Kaag heeft hierover met de heer Remkes gebeld, dit aan de formatietafel besproken en zelf aan de orde gebracht in de Tweede Kamer. Over deze casus is ook in de fractie gesproken waar de verantwoordelijkheid ligt voor de wijze van ondersteuning.”