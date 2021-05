’100.000 euro schadevergoeding voor Nederlandse toeriste na zwembadongeluk’

Binnenland

Nieuwe ontruimingen in Lelystad om explosiegevaar

De brandweer heeft zondagmiddag een nieuw gebied in en bij de wijk Punter in Lelystad ontruimd waar zaterdagavond een ’benzine-achtige stof’ werd ontdekt in het riool. Vanuit een gemaal in de buurt is de stof waarschijnlijk deels in het riool van een paar straten verderop beland, laat de gemeente we...