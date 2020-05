Klopjacht op al eerder veroordeelde serieverkrachter Korfoe

Het Griekse eiland Korfoe. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Westend61

KERKYRA - De politie op het Griekse eiland Korfoe is een klopjacht begonnen op een serieverkrachter die in 2012 werd veroordeeld tot 53 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van zes vrouwen, onder wie toeristen. De 47-jarige man werd in augustus 2019 vervroegd vrijgelaten, onder een controversiële nieuwe wet, maar wordt nu beschuldigd van een nieuwe verkrachting.