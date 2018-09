IJZEL EN SNEEUW!

De regen die in grote delen van Nederland valt, gaat vanmiddag vanuit het noorden over in ijzel en vervolgens in sneeuw. Daarbij ontstaat gladheid. IJzel en sneeuwval breiden zich vervolgens verder over het land uit. Vannacht sneeuwt het in bijna het gehele land, in het zuiden valt eerst natte sneeuw. De temperaturen liggen tussen min 2 en plus 2 graden.

Morgen sneeuwt het aanvankelijk op veel plaatsen. Het is bitterkoud bij een stevige noordoostenwind. De sneeuw trekt naar het zuidoosten weg. Morgenmiddag neemt de kans op nieuwe sneeuwbuien vanuit het noorden toe. In de nacht naar maandag vriest het 1 tot 6 graden. In het begin van de nieuwe week zijn enkele ijsdagen mogelijk. Ook valt er verspreid over het land wat sneeuw, mogelijk in het zuiden dinsdag een aantal centimeters. De maxima liggen rond het vriespunt en in de nachten vriest het 3 tot 7 graden, bij opklaringen boven sneeuw mogelijk strenge vorst. Het winterweer houdt de gehele nieuwe week aan.