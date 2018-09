Politie filmt spannende achtervolging

Op 25 februari krijgt de politie in Rotterdam te horen dat er een achtervolging gaande is. Medewerkers van de politiedienst Directe Hulpverlening komen meteen in actie. Terwijl de vonken van de auto afvliegen, vlucht de personenauto al spookrijdend. Tijdens zijn vlucht raakt hij verschillende auto's. De agenten willen dit gevaar op de weg zo snel mogelijk stoppen. De auto wordt door de politie de berm in geramd, maar ook daar probeert de verdachte nog te vluchten. Uiteindelijk wordt hij toch aangehouden. De 52-jarige bestuurder blijkt onder invloed van alcohol en is bovendien niet in het bezit van een rijbewijs. Dat werd hem eerder afgenomen. Hij wordt binnenkort voorgeleid aan de rechter. Er is niemand gewond geraakt door zijn dollemansrit.

