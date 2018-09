Doden door aanslag Kabul tijdens bezoek Hagel

Volgens een woordvoerder van de internationale troepenmacht in Afghanistan (ISAF) blies een zelfmoordterrorist zich op voor de poort van het Afghaanse ministerie van Defensie.

De aanslag valt samen met het bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie, Chuck Hagel. Die was volgens de woordvoerder echter niet in de buurt tijdens de zelfmoordaanslag.

De Afghaanse Taliban eiste de aanslag korte tijd later op. In een verklaring zei de radicaal islamitische beweging dat het 'een soort van boodschap' voor Hagel was.