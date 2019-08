Zomer klopt weer op de deur

Zowel vandaag als morgen is het nog licht wisselvallig, meldt MeteoGroup. „Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en verspreid over het land kan een bui voorkomen, vooral vanmiddag. De temperatuur ligt tussen 19 graden op de Wadden en plaatselijk 23 graden in Limburg. Daarmee is het een graadje koeler dan gemiddeld half augustus”, aldus het weerinstituut.

Vanaf woensdag schijnt de zon vooral in het zuiden. In het noorden komen soms wolkenvelden voor, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. „De temperatuur stijgt enkele graden en donderdag en vrijdag wordt het in het binnenland al zomers warm met ruim 25 graden. De nachten zijn in eerste instantie nog fris. Zo zou het in de nacht van dinsdag op woensdag lokaal 5 of 6 graden kunnen worden in het binnenland.”

Tekst loopt door onder de foto.

Meeuwen op jacht naar eten afgelopen week op Egmond aan Zee. Ⓒ Sjef Kenniphaas

Zomers weekend

’s Weekends wordt het 25 tot plaatselijk 30 graden. „Wie een dagje strand wil plannen, kan dit het best op zaterdag doen. Zondag koelt het namelijk in de kustprovincies af door wind van zee, terwijl het zaterdag ook op de stranden volop zomers wordt”, meldt MeteoGroup.

Na de recordwarme junimaand en de extreme hittegolf in juli verloopt augustus qua temperatuur nu relatief normaal. Volgens het weerinstituut komt dat door de zachte nachten. „De maximumtemperatuur lag tussen 1 en 18 augustus in De Bilt met gemiddeld 22,2 graden een graadje lager dan normaal. Maar gezien de zomerse vooruitzichten zal deze gemiddelde temperatuur toch weer boven de norm uitkomen.”

In het oosten van het land is de zomer van 2019 de op één na warmste ooit gemeten, na 2018.