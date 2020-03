Politie ontdekt mogelijk moordplan op John van den Heuvel

Volgens Van den Heuvel is hij direct na de arrestatie door het Openbaar Ministerie geïnformeerd.

Na een inval in zijn woning in Amsterdam in december is de verdachte gearresteerd. Tijdens een huiszoeking werd een raketwerper gevonden die hij mogelijk zou willen gebruiken bij zijn liquidatieplan.

De politieactie vond plaats nadat bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) begin december een gedetailleerde tip was binnengekomen dat verdachte Y.A. mogelijk in opdracht van derden een aanslag op Van den Heuvel voorbereidde. De moordaanslag moest voor de jaarwisseling plaatsvinden.

Observatieteam

In het onderzoek werd A. enige tijd door een observatieteam van de politie in de gaten gehouden. Op vier december ging de politie tot actie over. Het antitankgeschut werd in een bergruimte bij de woning aangetroffen. Bij een doorzoeking op een ander adres werd ook 266 gram cocaïne gevonden. De verdachte staat dinsdagmiddag voor het eerst terecht voor de rechtbank van Amsterdam.

„Uiteraard schrok ik behoorlijk toen ik te horen kreeg welke informatie bij de inlichtingendienst van de politie was binnengekomen. Als dan bij het onderzoek naar die tip ook nog een raketwerper wordt gevonden, slaat de schrik je om het hart. Ik ben erg blij dat de tip serieus is onderzocht en tot een arrestatie heeft geleid”, aldus de misdaadjournalist die al sinds eind 2017 zowel privé als tijdens zijn werk zwaar wordt beveiligd.

In onderzoeken naar Ridouan Taghi en motorclub Caloh Wagoh is de recherche meerdere keren gestuit op informatie over geplande moordaanslagen op Van den Heuvel, die verder geen commentaar geeft.