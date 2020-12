EU-leiders eens over uitbreiding sancties tegen Turkije

De moeizame en politiek gevoelige relatie van de EU met Turkije werd op de top in Brussel langdurig besproken. Turkije is officieel nog steeds kandidaat-lidstaat voor de EU, een NAVO-bondgenoot en een belangrijke partner in het beheersen van de vluchtelingen- en migrantenstromen.

De afgelopen maanden gedroeg het land zich meermalen provocerend naar de EU toe, niet alleen met de boringen maar ook op Cyprus zelf. Turkije wil de ooit mondaine strandboulevard in de sinds de Turkse invasie in 1974 afgegrendelde wijk Varosha tot woede van de Grieks-Cyprioten weer in gebruik nemen. In hun conclusies veroordelen de 27 deze eenzijdige stap expliciet en ondersteunen ze hervatting van onderhandelingen onder de paraplu van de Verenigde Naties om de deling terug te draaien. De laatste poging daartoe strandde in 2017.

De EU reikt ook een hand aan Turkije. Ze zegt bereid te blijven mee te betalen aan de opvang van vluchtelingen uit Syrië en om samen te werken voor een "verantwoordelijk" beheer van de migrantenstromen en het opvoeren van de inspanningen om netwerken van mensensmokkelaars te bestrijden.

EU-buitenlandchef Josep Borrell wordt gevraagd een rapport op te stellen over de stand van zaken in de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije, en opties aan te dragen hoe nu verder om te gaan met het land.