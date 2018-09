KNMG wil meer duidelijkheid over euthanasie

Oud-minister van Volksgezondheid Els Borst liet vorige maand weten het teleurstellend te vinden dat artsen geen euthanasie uitvoeren bij wilsonbekwame dementen, terwijl de wet dit wel toestaat. Ze zei dit naar aanleiding van een brochure van de KNMG waarin staat dat een arts geen euthanasie mag plegen als hij niet meer kan communiceren met een patiënt, zelfs niet wanneer die een euthanasieverklaring heeft waarin de doodswens nadrukkelijk is vastgelegd.

„Daarover verschillen Els Borst en de KNMG van mening”, zei een KNMG-woordvoerder hier vrijdag over.

Volgens de KNMG is het begrip communiceren heel ruim. „Dat hoef niet per se praten te zijn. Met klanken kan je bijvoorbeeld ook communiceren. Een patiënt moet aan kunnen geven dat hij ondraaglijk lijdt. Maar we hebben het dan over de meest brede zin van communicatie, zowel verbaal als non-verbaal”, zei Eric van Wijlick van de KNMG vrijdag.

Bij dementerenden ligt dit heel ingewikkeld, volgens Van Wijlick. „Er zijn dementerenden die niet meer weten dat ze een euthanasieverzoek hebben gedaan.” Dan wordt het heel moeilijk, vindt de KNMG.

In een reactie zei minister Schippers vrijdag dat ze wil gaan praten met de KNMG, Els Borst en anderen die vinden dat het anders zou moeten. „Ik ga proberen scherp te krijgen waar de pijn zit en wat we eraan kunnen doen om helderheid te krijgen.” Na deze gesprekken zal Schippers aan de Tweede Kamer laten weten hoe ze over deze kwestie denkt.