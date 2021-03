LIVE | Gevaccineerden Israël café in, de rest alleen op terras

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

07.14 Israël opent cafés, maar alleen met vaccin

De Israëlische regering heeft zaterdagavond een reeks versoepelingen, waaronder de heropening van cafés en restaurants, aangekondigd. Die mogen zondag opnieuw de deuren openen, maar alleen onder bepaalde voorwaarden, aldus het kabinet van premier Benjamin Netanyahu.

De late toelating zorgt er wel voor dat veel restauranthouders niet op tijd klaar zullen zijn om open te gaan. Daarnaast zijn ook duizenden horecagelegenheden de afgelopen maanden definitief dichtgegaan door de coronapandemie.

Vanaf zondag zijn binnen in het café of restaurant alleen klanten met een zogenoemd groen paspoort (een bewijs dat men genezen is van, of gevaccineerd tegen Covid-19) toegelaten. Mensen die nog geen vaccin hebben gekregen, zullen alleen op het terras toegelaten worden. Tafels moeten op minstens twee meter afstand van elkaar staan.

Studenten die gevaccineerd zijn mogen vanaf zondag weer naar de universiteit. De rest mag voorlopig nog alleen online les volgen.

07.00 Duitsland komt met cijfers

In Duitsland is dit weekeinde de 2,5 miljoenste coronabesmetting vastgesteld. Wel zijn de afgelopen 24 uur opnieuw minder nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld dan op de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt zondag 8103 nieuwe gevallen.

Zaterdag meldde het Duitse gezondheidsinstituut nog 9557 besmettingen, terwijl op vrijdag nog meer dan 10.500 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie nu bij 2.500.182 inwoners van Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 96 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat waren er 204 minder dan een dag eerder. Covid-19 heeft tot dusver zeker aan 71.900 Duitsers het leven gekost.