LIVE | Handjeklap met mondkapjes Duitsland lekt uit

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

12.09 ’Volgende winter geen lockdown, dankzij vaccins’

Geen avondklok. Geen lockdown. Restaurants en winkels volledig open. Als het een beetje meezit, ziet de volgende winter er heel anders uit dan de afgelopen maanden, verwacht Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Of we al terug gaan naar handen schudden en zoenen weet ik niet, maar tegen de herfst wordt het weer redelijk normaal, daar ben ik enigszins optimistisch over. Ik hoop dat we tegen die tijd wel van de restricties af zijn”, aldus Huckriede. En dat is te danken aan de coronavaccins.

Nederland krijgt binnenkort waarschijnlijk de beschikking over een vierde vaccin, een middel uit eigen land. De Europese toezichthouder voor vaccins en geneesmiddelen, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), komt aanstaande donderdag met een oordeel over het kandidaat-vaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden. Huckriede verwacht dat het middel een positief oordeel krijgt van het EMA, waarna de Europese Commissie het vaccin goedkeurt.

Nederland heeft ruim 11 miljoen doses van het Janssen-vaccin besteld. Eén prik is genoeg, dus van die voorraad kan al bijna elke volwassen Nederlander worden ingeënt. Daarnaast verwacht de overheid voor het einde van het jaar nog ruim 60 miljoen doses van andere fabrikanten. „Elk vaccin helpt de toestand van voor de pandemie terug te krijgen. Het is heel mooi dat we er straks nog een goed vaccin bij hebben met het middel van Janssen. Het helpt om sneller veel mensen in Nederland en andere delen van de wereld in te enten.”

Verdwijnen zal het coronavirus echter niet, benadrukt Huckriede. Het zal onder ons blijven en van tijd tot tijd de kop opsteken. „We kunnen niet alle infecties voorkomen, je kunt het niet tot nul reduceren. Het virus blijft rondwaren, maar er zullen minder infecties zijn en die zullen minder ernstig zijn. Het aantal sterfgevallen zal dalen en de overdracht naar anderen vermindert.” Huckriede houdt één grote slag om de arm. Virussen muteren, en wellicht ontstaat er dan een variant waar vaccins niet goed tegen werken. Maar voorlopig lijken de vaccins goed te beschermen. In Nederland en andere landen daalt het aantal sterfgevallen sinds de vaccinaties zijn begonnen.

11.23 Duitse politicus weg na lucratieve mondkapjesdeal

De christendemocratische parlementariër Nikolas Löbel verlaat de Duitse politiek nadat bekend is geworden dat hij via zijn onderneming 250.000 euro had overgehouden aan advies en bemiddeling bij de handel in mondkapjes. Zijn onderneming heeft commissie gekregen bij het sluiten van contracten tussen een leverancier van mondkapjes in Baden-Württemberg en twee afnemers in Heidelberg en Mannheim.

Löbel erkent volgens Duitse media dat hij fouten heeft gemaakt en trekt zich onmiddellijk uit een commissie van de Bondsdag (Buitenlandse Zaken) terug. In augustus verlaat hij het Duitse parlement en is niet herkiesbaar in de Bondsdagverkiezingen die een maand later worden gehouden.

09.48 Rood potlood mag mee naar huis

Als één van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geven veel gemeenten aan iedere kiezer apart een rood potlood. De potloden liggen deze keer niet aan een ketting in het stemhokje.

In sommige gemeenten mogen de kiezers het potlood mee naar huis nemen. In andere stembureaus kunnen mensen het potlood inleveren in een apart bakje in het stembureau. Ingezamelde potloden worden gerecycled of, na reiniging, bij een volgende verkiezing opnieuw gebruikt.

Ook zijn er gemeenten die een nieuwe bestemming voor de potloden hebben gevonden. De gemeente Rotterdam wil 90.000 stempotloodjes verzamelen voor een kunstwerk over laaggeletterdheid.

Bruynzeel, dat veel rode potloden levert, heeft in vergelijking met voorgaande verkiezingsjaren de verkoop met zo’n 300 procent zien stijgen.

In Limburg komen veel potloden van kantoorartikelenfirma Timmermans. Volgens De Limburger levert de firma in Roermond bijna 800.000 rode potloden aan tal van grotendeels Limburgse gemeenten.

07.14 Israël opent cafés, maar alleen met vaccin

De Israëlische regering heeft zaterdagavond een reeks versoepelingen, waaronder de heropening van cafés en restaurants, aangekondigd. Die mogen zondag opnieuw de deuren openen, maar alleen onder bepaalde voorwaarden, aldus het kabinet van premier Benjamin Netanyahu.

De late toelating zorgt er wel voor dat veel restauranthouders niet op tijd klaar zullen zijn om open te gaan. Daarnaast zijn ook duizenden horecagelegenheden de afgelopen maanden definitief dichtgegaan door de coronapandemie.

Vanaf zondag zijn binnen in het café of restaurant alleen klanten met een zogenoemd groen paspoort (een bewijs dat men genezen is van, of gevaccineerd tegen Covid-19) toegelaten. Mensen die nog geen vaccin hebben gekregen, zullen alleen op het terras toegelaten worden. Tafels moeten op minstens twee meter afstand van elkaar staan.

Studenten die gevaccineerd zijn mogen vanaf zondag weer naar de universiteit. De rest mag voorlopig nog alleen online les volgen.

07.00 Duitsland komt met cijfers

In Duitsland is dit weekeinde de 2,5 miljoenste coronabesmetting vastgesteld. Wel zijn de afgelopen 24 uur opnieuw minder nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld dan op de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt zondag 8103 nieuwe gevallen.

Zaterdag meldde het Duitse gezondheidsinstituut nog 9557 besmettingen, terwijl op vrijdag nog meer dan 10.500 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie nu bij 2.500.182 inwoners van Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 96 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat waren er 204 minder dan een dag eerder. Covid-19 heeft tot dusver zeker aan 71.900 Duitsers het leven gekost.