LIVE: Rechtszaak Robert M.

M. heeft bekend 87 zeer jonge kinderen te hebben misbruikt. Het OM vervolgt hem voor 67 gevallen van misbruik. De rechtbank veroordeelde Robert M. tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij kreeg ook straf omdat hij het veelvuldige misbruik op film vastlegde. M. misbruikte de kinderen in de crèches waar hij werkte en tijdens het oppassen bij mensen thuis of in zijn eigen woning. In een enkel geval liet hij kinderen door een ander misbruiken.

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");