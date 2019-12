Verdachte goudroof Rotterdam niet langer in de cel

Het onderzoek naar de roof in Rotterdam begon enkele weken geleden, na aangifte van de diefstal waarbij onder meer goudstaven buit waren gemaakt ter waarde van miljoenen euro’s.

De aangifte kwam van een bezitter van goud. Hij had een goudhandelaar opdracht gegeven zijn goud te verhandelen. Later kreeg hij te horen dat er een probleem was en dat zijn goud niet meer in de kluis lag.