Raadslid Arnhem blijft in de cel zitten

De raadkamer van de rechtbank in Arnhem heeft tot de gevangenhouding besloten en meteen vastgesteld dat het raadslid op 9 april al op een strafzitting voor de rechter moet verschijnen, aldus een woordvoerster vrijdag.

Van Meurs, fractievoorzitter van Nieuw Leefbaar Arnhem, werd in september 2011 veroordeeld tot 1,5 jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, wegens het bezit en verspreiden van duizenden kinderpornoplaatjes en honderden filmpjes met kinderporno.

De politicus zat toen al lange tijd in voorarrest en kwam om die reden in november 2011 voorwaardelijk op vrije voeten. In december keerde hij onder luid protest van anderen terug in de Arnhemse gemeenteraad en richtte Nieuw Leefbaar Arnhem op.

Een voorwaarde voor zijn vrijlating was dat hij regelmatig zijn computer moest laten nakijken op kinderporno. Bij zo'n controle liep Van Meurs vorige maand opnieuw tegen de lamp volgens het Openbaar Ministerie. De Arnhemse politicus ontkent dat hij weer kinderpornofoto's bezat en zegt niet te weten hoe dat materiaal op zijn computer terecht is gekomen.