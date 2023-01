Drie jaar cel en tbs voor bedreigen advocate en aanslag op haar kantoor

Volgens de rechtbank is een snelle behandeling van T. „dringend noodzakelijk”. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis en aan verslavingsproblematiek.

Bij de aanslag raakte niemand gewond, wél veroorzaakte deze grote angst bij de advocate en haar kantoorgenoten. Twee explosies richtten een gigantische schade aan. ’Dit is een waarschuwing voor José’, stond op een papiertje dat in de brievenbus werd gevonden. T. eiste 9000 euro van haar.

De angst na de aanslag was zo groot, dat de eigenaren van het pand geen aangifte durfden te doen. De rechtbank: „Ook heeft de explosie grote maatschappelijke onrust veroorzaakt. T. heeft de bedoeling gehad haar zo veel angst en vrees aan te jagen, dat ze zou betalen.”

Smartengeld

Dat de rechtbank hem – ondanks eerdere veroordelingen – niet veroordeelt tot het veel zwaardere regime van tbs met dwangverpleging, zoals het OM had geëist, heeft te maken met zijn nog jonge leeftijd: „Hoewel de kans op herhaling aanwezig is, krijgt hij hiermee een allerlaatste kans”, aldus de voorzitter van de rechtbank. Dylan T. moet advocate Engels 2000 euro smartengeld betalen.

Engels ontving voor de aanslag dreigbrieven van Dylan T. omdat zij hem ’niet genoeg zou hebben bijgestaan’. T. was kwaad op Engels omdat ze volgens hem niet kon voorkomen dat zijn voorwaardelijke jeugd-tbs werd omgezet in een definitieve maatregel. T. eiste als genoegdoening een bedrag van 9000 euro van de advocaat. Als ze dat niet zou betalen, zou bij haar en haar kantoorgenoten ’ernstige schade worden aangericht’. De advocate deed onmiddellijk aangifte van bedreiging en afpersing. Volgens de rechtbank is zowel de poging tot afpersing als het verstrekken van de opdracht tot de bomaanslag bewezen.

In november vorig jaar werd de 21-jarige Chevelle C. al veroordeeld omdat hij de – tot nu toe onbekend gebleven – aanslagpleger in opdracht van T. zou hebben aangestuurd. C. is veroordeeld tot 30 maanden celstraf, waarvan 16 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.