Politieonderzoek in Nieuwegein dinsdag. Ⓒ Thijs Rooimans

Nieuwegein - Mogelijk is Richard Houtveen (25) na de verloren WK-finale in 2010 bewust doodgestoken in zijn woonplaats Nieuwegein. Naar aanleiding van nieuwe aanwijzingen heeft het Cold Case Team van de politie de zaak heropend in een poging een doorbraak te forceren.