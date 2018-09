Weer langdurige tbs geadviseerd Robert M.

Eerder onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) leverde een gelijkluidende conclusie op. Aan dat onderzoek weigerde de 29-jarige M. iedere medewerking. De rechtbank nam het advies van de PBC-deskundigen niettemin over en legde M. vorig jaar tbs met dwangverpleging op, naast een gevangenisstraf van 18 jaar. M. heeft het systematische misbruik van tientallen kinderen bekend. Aan het nieuwe onderzoek in psychiatrisch centrum Oldenkotte in Rekken werkte M. wel mee.

Hyperseksueel

Volgens de diverse gedagskundigen is M. behalve pedofiel ook hyperseksueel. Uit het onderzoek in Oldenkotte is gebleken dat de in Letland geboren man nauwelijks verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden, andere keuzemogelijkheden niet heeft benut, een beperkte gewetensontwikkeling heeft en de schuld vaak bij anderen legt. M. gebruikt anderen „instrumenteel” en heeft geen spijtgevoelens.

Donderdag verklaarde M. onder meer dat hij, na zijn arrestatie in december 2010, voor „het belang van de kinderen” heeft gekozen door alles op te biechten. Het hof wees hem erop dat hij niet meteen schoon schip heeft gemaakt. Zo heeft het geruime tijd geduurd voordat hij de uitvoerige versleuteling van zijn met kinderporno volgestopte computer voor de recherche ongedaan maakte.

Muziektherapie

De ouders van slachtoffertjes van M. zijn donderdag boos geworden toen bleek dat M. in de gevangenis in Vught al wordt behandeld, door onder meer een psycholoog en een psychiater. Ook krijgt hij 'muziektherapie' en wordt hij begeleid in het leggen van contacten met de buitenwereld. Volgens Richard Korver, advocaat van een grote groep ouders, vinden zijn cliënten dit onbestaanbaar. „Zij vinden dat Robert M. eerst moet worden gestraft. Hij krijgt nu een andere behandeling dan andere gedetineerden.” De ouders willen opheldering van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Veiligheid

Het Openbaar Ministerie wijst erop dat M. in Vught op een bijzondere afdeling zit, een psychiatrisch penitentiair centrum. „Daar geldt een ander regime, waar een andere behandeling bij hoort”, aldus een woordvoerster. „Wij zijn voor een humaan gevangeniswezen, dat is ook in het belang van een goede rechtspleging.” De advocaten van Robert M. noemen de woede onterecht en ongenuanceerd. „Om veiligheidsredenen” kan M. niet op een gewone afdeling in een huis van bewaring worden geplaatst, zeggen raadslieden Tjalling van der Goot en Wim Anker.

Het proces gaat vrijdag verder.