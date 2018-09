Achmea dreigt met lager voorschot ziekenhuis

Ziekenhuizen ontvangen maandelijks een voorschot van zorgverzekeraars, dat zij achteraf verantwoorden met declaraties. Het blijkt dat 40 procent van de 92 ziekenhuizen ver achterloopt met declareren bij Achmea. „Zo hebben we totaal geen inzicht in wat er met het geld gebeurt. Het gaat wel om premiegeld”, aldus de zegsvrouw.

De geldkraan kan echter niet zomaar worden dichtgedraaid bij ziekenhuizen met een achterstand. „Als we helemaal stoppen met voorschieten, zouden over een paar maanden misschien wel ziekenhuizen moeten sluiten. Dat risico willen we natuurlijk niet lopen. Daarom zoeken we nu een andere maatregel, zoals het tijdelijk verlagen van een voorschot.”

De verzekeraar wil ook met de branche overleggen om samen tot een passende oplossing te komen.

De tweede verzekeraar van het land, Coöperatie VGZ, zegt zich niet te herkennen in het beeld dat Achmea schetst. Volgens een woordvoerster lopen ziekenhuizen wel iets achter met declareren, maar het is niet uitzonderlijk. VGZ zal dan ook niets veranderen aan de voorschotten.