LIVE | Mallorcazaak verder met pleidooi voor hoofdverdachte Sanil B.

Sanil B. staat bij de rechtbank in Lelystad terecht voor doodslag en meer uitgaansgeweld. Het OM houdt hem samen met zijn vrienden Mees T. (19) en Hein B. (19) verantwoordelijk voor de dood van Carlo Heuvelman. Het trio ontkent op Mallorca met het slachtoffer te hebben gevochten. De advocaat van T. vroeg de rechtbank dinsdag om haar cliënt vrij te spreken van doodslag.

Volgens justitie waren Sanil B. en zijn vrienden op 14 juli vorig jaar „op oorlogspad” en zochten ze bewust de confrontatie op. Het uitschakelen van hun tegenstanders „was de enige drijfveer voor hun ongebreidelde agressie”, zei de officier van justitie. Op de schoen van de hoofdverdachte is een DNA-spoor van Heuvelman gevonden. Hij was volgens de officieren bij alle incidenten op Mallorca betrokken en is daarmee in hun ogen „de grootste agressor.”

’Enorm geschrokken’

De hoofdverdachte reageerde maandagmiddag „enorm geschrokken” op de strafeis van tien jaar cel. „De eis is gebaseerd op iets wat ik helemaal niet heb gedaan. Het is gebaseerd op vermoedens en bewuste onwaarheden”, zei de verdachte. Zijn advocaat Plasman noemde de eis „buitenproportioneel.”

Na het pleidooi van Plasman in de ochtenduren houden de advocaten van medeverdachten Kaan B. (19) en Lars van den H. (20) woensdagmiddag hun pleidooien.