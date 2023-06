Premium Het beste van De Telegraaf

Hondje Sammy van verdrinkingsdood gered door dappere Justin: ’Hij is een echte dierenvriend’

Door Ronneke van der Genugten Kopieer naar clipboard

Justin zwemt met Sammy naar de wal. Ⓒ nhd

LUTJEBROEK - Een gezellig vaartochtje met de klas kreeg voor Justin Meijll (14) uit Wervershoof in Noord-Holland een bijzondere wending toen hij spontaan een duik in de sloot nam voor een hond in nood.