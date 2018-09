'Ik schaam me voor mijn man'

Wat vond ik hem toen sexy, in zijn overall en strakke shirtje. Hij was ook nog eens lief voor me; een verademing na mijn ex, die me altijd afkraakte en per se met iedere mooie vrouw moest flirten. Eindelijk had ik een vent die mij op handen droeg. Dat m'n nieuwe liefde me opbiechtte dat hij niet echt een ster was in taal, kon me dan ook niet zoveel schelen. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij gewoon niet zo goed was in grammatica, maar al snel bleek dat hij helemáál niet kon schrijven en lezen.

Niet dat ik dat meteen doorhad. Hij schoof alle papieren direct naar mij door, maar ik dacht dan: ach, daar heeft hij gewoon geen zin in. Nu weet ik wel beter: hij begreep gewoon niet wat er stond! Het werd overduidelijk toen ik hem naar de supermarkt stuurde met een boodschappenlijstje. Hij belde me constant op: moest hij wc-papier meenemen? En melk? En kaas? 'Je hebt toch een lijstje,' zei ik, 'daar staat toch alles op?' Eerst antwoordde hij dat hij geen wijs kon worden uit mijn gekrabbel, maar ik had met blokletters geschreven. 'Kun je eigenlijk wel lezen?' vroeg ik toen. Briesend hing hij op.

Pas een uur later kwam hij thuis en eindelijk kwam het hoge woord eruit: hij was analfabeet. Ik wist niet wat ik hoorde. Dat zoiets nog bestond in Nederland. Hij vertelde dat zijn ouders heel vaak verhuisd waren en dat hij zo een leerachterstand had opgelopen. Ook was hij dyslectisch en was dit veel te laat ontdekt.

Eerst had ik medelijden met hem, maar zo langzamerhand gaat het me steeds meer irriteren. Want werkelijk alles komt op mij neer. Ik moet de belastingen invullen, ik moet onze dochter helpen met huiswerk, ik moet brieven en mailtjes beantwoorden van allerlei instanties. Ik draag dus ook in mijn eentje de verantwoordelijkheid. En hij doet er niets aan om die situatie te veranderen. Ik heb het al zo vaak gezegd: 'Ga toch op een cursus, zorg dat je wel kunt lezen en schrijven.' Maar hij schaamt zich zo, dat hij dat niet durft. Begrijpelijk, maar hij houdt zo wel zijn afhankelijkheid van mij in stand. Hij houdt zichzelf dom.

Ik ben me altijd blijven ontwikkelen door veel te lezen, maar hij staat al twintig jaar stil. Hij leest de krant niet en heeft geen idee wat er speelt. Dat levert gênante momenten op. Tijdens een feestje vroeg een vriend van mij aan mijn man wat hij van Merkel vond... Hij kende haar niet eens! Of dat een voetballer was, vroeg hij nog. Ik kon wel door de grond zakken van schaamte. Hij begrijpt niet dat ik daar op afknap. 'Ik ben toch dezelfde vent op wie je verliefd bent geworden?' zegt hij dan. Ja, inderdaad: hij is nog precies dezelfde. Maar ik niet meer. Ik ben verder gegaan en wil een man op wie ik trots kan zijn!"

