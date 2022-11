Premium Het beste van De Telegraaf

Meer Nederlandse miljardairs dan ooit tevoren: 47 Max Verstappen racet met volle vaart de Quote 500 in

Door Vian Schouten

Genoeg te juichen voor Max Verstappen Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Max Verstappen heeft weer een nieuw succes geboekt. De Formule 1-rijder verovert een maand na zijn tweede wereldkampioenschap een plekje in de Quote 500. Met zijn 25-jarige leeftijd is de raceheld het jongste lid ooit van de eliteclub.