Jurycommentaar Volkswagen Golf VII Auto van het Jaar

VIDEO GENEVE Al het nieuws op de Autosalon van Genève is losgebarsten. Aan de vooravond van de eerste persdag direct een hoogtepunt: de bekendmaking van de 'Auto van het Jaar 2013'-verkiezing. Waarom heeft de jury, waaronder Autovisie-jurylid Jeroen Jongeneel, voor de Volkswagen Golf VII gekozen ? In deze video alle details over de winnaar en de andere auto's die kans maakten op de titel.