Agenten in gezicht gehoest door ’coronapatiënten’

Hanneke Ekelmans, politiechef, meldt dit op Twitter. „Getest worden de verdachten niet, dat begrijp ik, maar de collega’s zitten nu met de onzekerheid. Boos om precies te zijn, woest!”

Vrijdag werd de 23-jarige Asaad C. veroordeeld tot tien weken celstraf omdat hij twee agenten met opzet in het gezicht hoestte en vervolgens riep dat hij corona had. Ook moet hij aan beide agenten een schadevergoeding van 350 euro betalen.