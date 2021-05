Game of Thrones in Zuid-Afrika: ruzie in Zoeloe-familie over testament

Een rouwplechtigheid voor de overleden regentes Shiyiwe Dlamini Zulu. Ⓒ AFP

KAAPSTAD - Is Game of Thrones fictie? Niet in Zuid-Afrika. Na de plotselinge dood van Zoeloe-koningin Mantfombi Shiyiwe Dlamini Zulu is de familie in twee kampen uit elkaar gespat. De in haar testament aangewezen opvolger, haar oudste zoon Misuzulu KaZwelithini, moest afgelopen weekeinde zelfs onder gewapende escorte vluchten omdat hij zijn leven niet zeker was. Hoewel hij weer thuis is en de rust ietwat is teruggekeerd, blijven de spanningen broeien.