Ultieme zoektocht naar verdwenen Sumanta: groot terrein afgegraven en gezeefd

Dat heeft de politie Noord-Holland aan De Telegraaf en de familie van de studente laten weten. Volgende week dient in de rechtbank Noord-Holland de laatste voorbereidende zitting. Daarmee wordt het onderzoek naar de verdwijning van Sumanta afgerond. Er ligt veel bewijs tegen hoofdverdachte Manodj B. (41)maar de vondst van het lichaam maakt de zaak voor politie en OM sterker.

Het gebied dat de politie gaat afgraven is een lap grond in recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude, waar de politie al eerder gezocht heeft. Toen is niets gevonden. De recherche heeft een sterk vermoeden dat Manodj B., die een buitenechtelijke verhouding had met Sumanta, het lichaam hier heeft begraven na haar doodgestoken te hebben. Uit door de politie opgevraagde data van Google die gekoppeld zijn aan de telefoon van Manodj, is gebleken dat hij hier op 19 februari 2018 is geweest. De politie gaat er vanuit dat Sumanta in de nacht van 18 op 19 februari is vermoord.

De studente woonde bij de familie B. in huis in Hoorn. Ze raakte twee keer zwanger van Manodj. Ook zijn broer, vader en vrouw van de man uit Hoorn zijn verdachte in de mysterieuze verdwijningszaak. Dat een heel gezin verdacht wordt van betrokkenheid bij een moord is uniek. De recherche gaat er vanuit dat de zwangere Sumanta moest verdwijnen om de eer van de familie te redden.

In door de politie afgeluisterde gesprekken heeft Manodj gezegd dat hij Sumanta heeft doodgestoken. Ook legde hij bij de politie wisselende verklaringen af over de nacht waarin Sumanta verdween. Manodj sprak met zijn broer ook over het gebruik van chemicaliën, die hij gestolen had op zijn werk, waarmee lichaam haar lichaam opgelost zou kunnen worden.

De familie van Sumanta laat via de advocaat Priya Soekhai weten blij te zijn met de nieuwe zoektocht, maar is tegelijkertijd terughoudend. ,,Het is toch altijd weer wat pijnlijk vanwege de hoop en de teleurstelling die er dan, althans tot nu,op volgde. Ze hebben het nu extra moeilijk, Sumanta had op 1 oktober haar 26e verjaardag moeten vieren. Maar we hopen natuurlijk allemaal dat het uiteindelijk toch een keer lukt”, zegt Soekhai.