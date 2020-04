Minister Kaag: ’Philips kan beademingsapparaten blijven exporteren’

Philips is blij met de manier waarop in de VS de wet wordt geïnterpreteerd, zei de bewindsvrouw na de ministerraad. „Dat is in principe goed nieuws. Maar er kunnen altijd veranderingen optreden.” Ze heeft gehoord dat het bedrijf de productie van beademingsapparaten kan opschalen en die ook kan blijven exporteren.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft bij Philips duizend beademingsapparaten besteld die nodig zijn voor coronapatiënten. De eerste honderd zijn vorig weekend afgeleverd. De multinational vreesde eerder dat de levering mogelijk in gevaar zou kunnen komen door de Defence Production Act.