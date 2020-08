’Laadpaaltsunami’ Rotterdam: ook in straten zonder elektrische auto’s

Daarvoor hebben ze schriftelijke vragen gesteld aan het Rotterdamse stadsbestuur getiteld ’Nieuwe energie voor Rotterdam’, net als het coalitieakkoord. Het is een knipoog van coalitiepartij VVD, die overhoop ligt met GroenLinks over mobiliteit in de Maasstad.

De VVD wil de Rotterdammers zelf de keuze laten welke vorm van vervoer ze verkiezen, waar GroenLinks in de ogen van de liberalen alle auto’s weg wil pesten en mensen gedwongen met het openbaar vervoer, de fiets of deelvervoer moeten reizen.

Dat er gewerkt wordt aan een ’laadpaaltsunami’ door de gemeente onder leiding van duurzaamheidswethouder Arno Bonte zint de partij geenszins. Er moeten duizenden palen bij wat de wethouder betreft, zodat stekkerauto’s massaal kunnen worden opgeladen.

Niet zo slim

„Maar overal lukraak laadpalen plaatsen lijkt me niet zo slim”, stelt het Rotterdamse VVD-raadslid Dieke van Groningen. Het plaatsingsbeleid is namelijk aangepast. Van ’op aanvraag’ naar ’pro-actief plaatsen’ op basis van verwachtingen zo heeft het raadslid achterhaald.

„Ik geloof niet in dit systeem”, vertelt Van Groningen. „Het proces van laadpalen plaatsen kun je goed inrichten, maar niet op prognoses. Hoe doe je dat dan en welke criteria hanteer je ervoor?”

Bij haar in de wijk in Kralingen heeft ze al een voorbeeld gezien van het beleid. „Er is een zijstraatje waar veel laadpalen zijn geplaatst, maar niemand heeft daar een elektrische auto. De bewoners kunnen nu hun auto niet meer kwijt voor de deur. De ruimte in de stad is schaars dus we moeten goed nadenken waar we laadpalen gaan plaatsen. Ze zullen niet in elke wijk even hard nodig zijn.”

Daarom wil ze weten hoe de gemeente dit gaat uitvoeren, om te voorkomen dat er meer spookstraten komen en mensen nog meer parkeerplekken kwijtraken, terwijl er al fors wordt gemorreld aan plekken om de bolide kwijt te kunnen.

„Je mag straks nog wel een auto hebben maar je kunt hem nergens kwijt. De meeste mensen met een elektrische auto zijn leaserijders. Privé koop je niet zo snel zo’n ding, voor een Tesla heb je best wat centjes nodig”, stelt Van Groningen.

Bijkomend nadeel is dat een laadpaal niet snel geregeld kan worden. Uit beantwoording van eerdere schriftelijke vragen blijkt dat het gemiddeld bijna vijf maanden duurt eer een aanvraag ervoor is afgehandeld. Terwijl er ook bij de VVD signalen binnen komen dat het soms wel een jaar kan duren voordat er een laadpaal wordt geplaatst.

„We moeten daarom ook inzichtelijk kunnen maken naar aanvragers hoe de doorlooptijd hiervoor is. Je kunt nu wel zien welke aanvragen lopen maar niet hoe lang het duurt.”