’Coronawet’ op de lange baan

Dat melden coalitiebronnen aan De Telegraaf. „De wet zit gewoon niet best in elkaar”, zegt een betrokkene. Er is onder meer kritiek op de omstreden ’corona-app’ die in de wet staat opgenomen. Ook de mogelijkheid om toch nog gebruik te maken van noodverordeningen ligt gevoelig, net als de ’te lange’ duur van de wet. Ook de hoogte van boetes voor overtreden van coronaregels zorgt voor gemor. In coalitiekringen klinkt dat het voorstel nog aan meer kanten rammelt. „Er staan te veel dingen in die niemand wil.”

De komst van de wet ligt eigenlijk al sinds de aankondiging onder vuur. Het kabinet stelt dat er met de wet meer democratische controle komt op beperking van vrijheid, maar critici vrezen juist dat grondrechten in het geding komen. De coronawet moet er komen om de huidige noodverordeningen ter bestrijding van het coronavirus te vervangen. Op die noodverordeningen is veel kritiek, omdat die eigenlijk bedoeld zijn voor korte crisissituaties, zoals bij hevige rellen.

Anderhalve meter

In een conceptversie van de coronawet staat grofweg vastgelegd wat nu door de noodverordeningen wordt voorgeschreven. In die wet wil het kabinet dus vastleggen wat de afgelopen maanden in de haast is afgekondigd. De wet zal de coronamaatregelen – zoals de anderhalve meter afstand en mondkapjes in het openbaar vervoer – vastleggen, zodat dit niet meer via lokale noodverordeningen gebeurt.

Het was de bedoeling dat de noodwet al per 1 juli zou ingaan. Minister De Jonge (Volksgezondheid), die het dossier naar zich toe trok, liet vorige week weten dat die datum niet haalbaar is. Hij voegde eraan toe dat het kabinet het voorstel nog steeds ’spoedig’ bij de Tweede Kamer wil indienen. „Wij zullen zorgen dat die wet er voor de zomer is. Dat is ons doel”, zei de bewindsman. Nu worden dus aan alle kanten deuken geslagen in zijn voorstel. Vanuit de coalitie valt te horen dat er nog zoveel gebreken zijn dat een streefdatum op dit moment niet eens te noemen is.

Lange termijn

Verbeteringsvoorstellen die in de coalitie circuleren worden door een ingewijde als niet best omschreven. De nieuwe wet zou nu pas op zijn vroegst na de zomer aan de Kamer worden gestuurd, waar De Jonge vrijdag nog zei op begin juli aan te koersen.