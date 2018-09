Spanje populair in meivakantie

Van de 894 stemmers zocht 30 procent echter hun heil in een ander land dan Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Griekenland , Turkije of Egypte.

Van de zeven genoemde landen scoorde Spanje het hoogste met 18 procent, gevolgd door Turkije (17 procent) en Griekenland (13 procent).

Volgens de poll kan Duitsland met 4 procent op de minste vakantiegangers rekenen. Frankrijk, Italië en Egypte eindigden gelijk: 6 procent.

Uit de reacties blijkt dat het voor veel mensen enorm scheelt om in mei weg te gaan. Zo schrijft vakantieman: ,,Wij gaan ook lekker in mei, scheelt ons 2000 euro vergeleken met augustus."

Jamesutrecht verwacht op termijn een positief effect: ,,Als de boekingen voor de meivakantie met 30 procent zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, kan je op je klompen aanvoelen dat de boekingen voor de zomer met minimaal 30 procent dalen. Op zich een goed teken, want dan zullen volgend jaar de prijzen in mei stijgen en in juli/augustus dalen."

Vakantiegedrag

Opvallend zijn de vele negatieve reacties op het vakantiegedrag van onze landgenoten. Natuurlijk, de crisis hakt in vele huishoudens er flink in, maar Rickie geeft als voorbeeld hoe hij als zelfstandig ondernemer binnenshuis op de kleintjes let:

,,Vakantie is heilig bij veel mensen. Als je eens in een gezin gaat kijken wat er tegenwoordig aan telefoonkosten wordt uitgegeven vergeleken met 15 jaar geleden, kan dat gemiddeld wel eens 150 euro per maand schelen."

Rickie vervolgt: ,,Laten we het nog niet hebben over de dure internet/tv-abonnementen die p.m.betaald worden terwijl dit allemaal ook een standaard pakket kan zijn. Als je alleen al deze 2 posten optelt kun je minimaal 150 euro per maand bezuinigen. Als zelfstandig ondernemer neem ik 2 weken vakantie in de meivakantie. De batterij opladen voor de rest van het jaar."