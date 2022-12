Aanhangers Bolsonaro clashen met politie in Braziliaanse hoofdstad

De relschoppers hebben geprobeerd het hoofdkwartier van de federale politie binnen te vallen. Op tv-beelden is te zien hoe auto’s en bussen in Brasilia in brand staan en de politie demonstranten in verschillende delen van de stad uiteen probeert te drijven met traangas. De beveiliging rond het hotel waar Lula is ondergebracht, is aangescherpt, meldde CNN Brasil.

Rechter van het Hooggerechtshof Alexandre de Moraes beval de arrestatie van Serere Xavante, een inheemse leider die volgens de rechtbank een reeks demonstraties leidde waarin hij Brazilianen opriep de wapens op te nemen om de installatie van Lula te stoppen.

Serere Xavante zou „antidemocratische demonstraties hebben gehouden in verschillende delen van Brasilia, waaronder op de luchthaven, in een winkelcentrum, bij ministeries en voor het hotel waar de aankomende president is ondergebracht”, zei de rechtbank in een verklaring.

Bolsonaro naar buiten

Maandagmiddag verzamelden zich honderden mensen bij de presidentiële residentie met spandoeken waarop werd opgeroepen tot „militaire interventie.” Bolsonaro kwam naar buiten, ging met hen in gebed, maar sprak de menigte niet toe.

Eerder maandag werd Lula’s verkiezingsoverwinning bekrachtigd door het kiesgerechtshof tijdens een ceremonie, waardoor de uitslag niet meer kan worden betwist. De presidentsverkiezingen in Brazilië waren eind oktober een nek-aan-nekrace. De linkse Lula wist die met 50,9 procent van de stemmen te winnen van de rechtse Bolsonaro.