Nieuw thuis voor hangbuikzwijn Barry (3) gezocht

ALTERA - Lekker in de modder wroeten en baden, dat is één van de behoeften waar de nieuwe eigenaar van hangbuikzwijn Barry in moet kunnen voorzien. Het dier leeft momenteel nog bij het huis van zijn huidige baasje in het Brabantse gemeente Altena. Maar ’helaas kan die niet meer voor hem zorgen’, zo meldt de Dierenbescherming.