Amsterdamse leenbank

Eerder heb ik al over de noodzaak tot schatkistbankieren geschreven: een maatregel die gelukkig vorig jaar is ingevoerd: dat lagere overheden niet op eigen houtje moeten gaan speculeren of beleggen maar het geld bij de centrale overheid – die een tekort heeft – moeten aanhouden.

De PvdA in Amsterdam heeft echter bedacht dat de woningmarkt een impuls moet hebben. Met een hypotheekfonds dat goedkope leningen zal financieren: voor een tweede hypotheek, het deel dat door de strengere hypotheekregels niet meer geleend kan worden. Dat de gemeente een nieuwe versie van de onfortuinlijke tophypotheken met gemeenschapsgeld gaat financieren, is echter niet echt een briljant idee.

Deens model

Er ligt ook een ander plan: een stadshypotheekbank die het bedrag leent, naar Deens model. Dat klinkt beter. Ik heb begin 2012 al over de merites van het solide, Deense hypotheekmodel geschreven. Daarbij wordt tegenover elke hypotheek een langlopende obligatielening gezet. Beleggers steken hun geld via die obligatie dan rechtstreeks in een hypotheek. Een prima model, maar het geeft natuurlijk niet antwoord op de vraag: met wat voor gemeenschapsgeld gaat de gemeente bankier spelen?

Dat geld blijkt op de plank te liggen. Verkoop van het belang in Nuon leverde de gemeente 920 miljoen euro op. Daarvan is de afgelopen jaren ruim 170 miljoen euro in het Amsterdams investeringsfonds gestopt. Dit geld is bedoeld voor duurzame investeringen in de stad die zichzelf terugverdienen. Misschien een sympathiek idee, maar er is nog niets met het geld gedaan omdat de partijen het keer op keer oneens zijn over nut en noodzaak van het inzetten van het fonds.

Wie houdt er nou eens toezicht op wat er met dit gemeenschapsgeld gebeurt? Het is vreemd dat een gemeente zulke bedragen gewoon kan aanhouden terwijl de centrale overheid haar begrotingstekort en schuld moet terugbrengen.