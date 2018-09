Hoezo trots?

Lieve Saskia,

Hoe haal je ’t in je hoofd om zoveel boeken te verkopen? Soms, als ik me onbespied waan, trek ik zo’n bestsellertje van jou uit een geheime la, om er met de gordijnen dicht bij een spaarlampje stiekem in te gaan zitten lezen. Als je belooft dat je ’t aan niemand vertelt, wil ik zelfs wel toegeven dat ik de neiging heb om jou op onbewaakte momenten heimelijk te bewonderen, maar dat zal ik zelfs vastgeschroefd op een pijnbank in het bijzijn van de literatuurpolitie ten stelligste ontkennen. Onderschat nóóit de lange arm van die schrijverssekte. Li-te-ra-tuur, dat is in veel gevallen de dictatuur van zelfbevlekkers, heilig gelovend in hun sacrale verhevenheid. Jij schrijft thrillers met een vleugje vrouwelijke psyche en dat wordt gedoogd, mits je te allen tijde beseft dat ’t niets voorstelt, ook al lopen miljoenen mensen er voor naar de boekhandel. Tijdje geleden alweer brieste Connie Palmen, de verlopen Spicegirl der Nederlandse letterkunde, tot jou: “Scheer je weg, nietsnut in het land van de literatuur. Donder op!” Mevrouw Palmen in hoogsteigen persoon, haar genialiteit telkenmale onderstrepend met ’n oeverloze woordenbrij in boekvorm zodra er weer een beroemde man van haar is doodgegaan. Literatuur van de bovenste plank of, om het iets minder hypocriet uit te drukken: schaamteloze exploitatie van een commercieel verantwoord rouwproces. Er zijn geen beroemde mannen meer voor mevrouw Palmen, dus de kans dat ze deze eeuw nog aandacht trekt als De Grote Schrijfster is te verwaarlozen, maar dat wil niet zeggen dat jij vanaf nu openlijk trots kunt gaan zitten wezen op jouw oeuvre. Veel te link, want tegenwoordig hebben we Joost Zwagerman. Voor zo’n onmetelijk grote geest is de literatuur een te klein speelveld en daarom verschijnt Joost regelmatig in De Wereld Draait Door om ons te vertellen dat wij, dom volk, niets begrijpen van abstracte kunst. Schrijft hij ook boekjes over (literatuur, uiteraard), waarin de meester zelf zich buigt over brandende vragen als ‘waarom kust een mevrouw met lippenstift een volmaakt wit schilderij?’. Om er een beetje kleur aan te geven, ben je geneigd te denken, maar dan begrijp je er volgens Joost niks van. Ook stelt hij zichzelf de vraag: hoe voelt het om op een wolk te staan? Dat móet Joost weten. Hij woont er immers. Daarom, Saskia: met Zwagerman c.s. van boven meelezend, móet ik het wel noteren: jij, tien keer meer boeken verkocht dan échte schrijvers… Ga je schamen!