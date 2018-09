Blok wil huisjesmelkers aanpakken

Gemeenten zouden, na de wetswijziging, een huiseigenaar bij langdurig slecht onderhoud een verhuurverbod kunnen opleggen of anders het beheer van het pand kunnen overnemen, overweegt Blok. Rotterdam en andere grote steden zouden zoiets graag willen doen.

Zij hebben het kabinet gevraagd om meer bevoegdheden tegen huisjesmelkers. Blok wil ook regelen dat gemeenten een bestuurlijke boete kunnen opleggen bij bijvoorbeeld overbewoning. Die boete moet kunnen oplopen tot 19.500 euro. Op vragen uit de Tweede Kamer zei hij woensdagmiddag dat een boete nu eenmaal sneller werkt dan het strafrecht.

Het gaat om huisjesmelken in het algemeen, dus ook in het geval van werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Blok voelt er niets voor werkgevers te verplichten om huisvesting te regelen, zoals de SP wil. Dat zou je dan voor alle werknemers moeten doen, aldus Blok. En toen hij een poosje in Frankrijk ging wonen, zocht hij daar ook zelf een kamer, vertelde hij.

De bewindsman heeft zijn plannen met de Woningwet voorgelegd aan onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten en hoopt ze nog dit jaar rond te hebben.