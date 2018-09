'Dode man' toch de cel in

De man was aangehouden voor winkeldiefstal en was bang dat hij wegens een eerdere voorwaardelijke veroordeling wegens oplichting dan 6 maanden de cel in moest. Eerst meldde hij zich 'als de broer van' dat hij een hartaanval had gekregen. Korte tijd later kreeg het OM een officieel uitziende overlijdensakte.

De advocaat van de 'overledene', die ook op het verkeerde been was gezet, vroeg het OM de zaak vervolgens te laten rusten. Maar na een controle bij de Gemeentelijke Basis Administratie bleek dat de man zijn dood in scene had gezet en de akte zelf had vervalst.