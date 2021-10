Teleurstelling na verhoor deskundigen in zaak Nicky Verstappen

Door Saskia Belleman

De ouders van Nicky Verstappen samen met Royce de Vries in de rechtbank voor de pro-formazitting in de zaak van de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen. Ⓒ ANP/HH

DEN BOSCH - Het oproepen van drie deskundigen in het hoger beroep van de zaak Nicky Verstappen heeft niet de extra duidelijkheid gebracht waarop iedereen hoopte. De ultrakorte samenvatting van het urenlange verhoor is dat geen van de drie deskundigen met honderd procent zekerheid kan vaststellen dat de 11-jarige jongen in 1998 seksueel is misbruikt. En ook niet op welke manier hij om het leven is gekomen.